В Вене под музыку с песнями провели шествие «Бессмертного полка»

Короткая ссылка
В Вене по случаю Дня Победы состоялся марш «Бессмертного полка», акция прошла по одному из самых протяженных маршрутов за все время проведения церемонии в австрийской столице

Об этом сообщает ТАСС.

Шествие собрало несколько сотен человек с портретами своих героев войны, цветами, георгиевскими ленточками и флагами, пишет агентство.

Сначала участники марша собрались на площади у Собора святого Стефана в центре Вены, после чего под музыку с песнями прошли до площади Шварценбергплац к монументу советским воинам-освободителям.

Акция «Бессмертный полк» также состоялась в Херсоне, в Каракасе, в столице Эквадора — Кито, в Париже и в Бразилии.

Также акции прошли в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань.

В Москве к шествию присоединились более миллиона человек. Кроме того, более 1 млн человек приняли участие марше в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить