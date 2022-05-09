В Вене под музыку с песнями провели шествие «Бессмертного полка»

В Вене по случаю Дня Победы состоялся марш «Бессмертного полка», акция прошла по одному из самых протяженных маршрутов за все время проведения церемонии в австрийской столице

Об этом сообщает ТАСС.

Шествие собрало несколько сотен человек с портретами своих героев войны, цветами, георгиевскими ленточками и флагами, пишет агентство.

Сначала участники марша собрались на площади у Собора святого Стефана в центре Вены, после чего под музыку с песнями прошли до площади Шварценбергплац к монументу советским воинам-освободителям.

Акция «Бессмертный полк» также состоялась в Херсоне, в Каракасе, в столице Эквадора — Кито, в Париже и в Бразилии.

Также акции прошли в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань.

В Москве к шествию присоединились более миллиона человек. Кроме того, более 1 млн человек приняли участие марше в Санкт-Петербурге.