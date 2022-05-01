Выплаты на детей и запрет на списание пособий за долги: что изменится в жизни россиян в мае

С мая малообеспеченные россияне смогут получать новую денежную выплату на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Пособие назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума. Также вступает в силу запрет на списание единовременных выплат и периодических социальных пособий в счёт погашения кредита без письменного разрешения гражданина. Кроме того, увеличивается максимальная сумма одной операции в системе быстрых платежей. Об этих и других изменениях в законодательстве — в материале RT.

Выплаты на детей от восьми до 17 лет

В мае малообеспеченные россияне начнут получать выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Досрочный приём заявлений на эти пособия открылся 26 апреля на «Госуслугах», а с 1 мая документы будут направляться в Пенсионный фонд России. Средства будут выплачены за период с 1 апреля 2022 года.

Пособие назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в субъекте РФ. В зависимости от доходов семьи размер выплаты может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума для детей (в среднем от 6 тыс. до 12 тыс. рублей в месяц). При назначении выплаты учитываются доходы и имущество.

Запрет на списание соцвыплат за долги

С 1 мая единовременные выплаты и периодические социальные пособия не могут быть списаны с банковских счетов для погашения кредита без письменного разрешения гражданина. Причём, если человек сначала дал своё согласие, а затем передумал отдавать выплату в счёт долга, он в течение 14 дней сможет вернуть деньги.

Полный перечень социальных средств, которые нельзя списывать, перечислены в статье 101 закона «Об исполнительном производстве». Среди них денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причинённого здоровью, или в связи со смертью кормильца, алименты, средства маткапитала и другие.

Транзакции в системе быстрых платежей

С 1 мая максимальная сумма одной операции в системе быстрых платежей (СБП) увеличена до 1 млн рублей. Ранее она составляла 600 тыс. рублей.

Как пояснили в Центробанке, решение позволит россиянам совершать переводы и оплачивать покупки через СБП на более крупные суммы. Кроме того, бизнес сможет более активно предлагать клиентам оплату через эту систему: при использовании СБП не требуется банковская карта, так как платежи проходят напрямую по счетам.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Маткапитал для отцов-одиночек

С 1 мая для отцов, которые в одиночку воспитывают детей, появится больше оснований для получения материнского капитала. Ранее мужчины могли получить выплату, если к ним перешло право на сертификат после смерти матери — гражданки России. Теперь эта норма распространяется также на случаи, если умершая была иностранкой. Дети при этом должны иметь российское гражданство.

Кроме того, закон закрепляет возможность перехода права на маткапитал к ребёнку или детям, если воспитывавший их в одиночку отец умер, лишён родительских прав или совершил умышленное преступление против своего ребёнка.

Наказание за отождествление действий СССР и нацистской Германии

Добавим, что ряд законодательных норм начали действовать с 27 апреля. В частности, вступил в силу закон, защищающий права подростков, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца. Теперь при трудоустройстве по направлению центра занятости они сохранят социальные доплаты. Раньше в таких случаях выделение дополнительных средств не было предусмотрено.

Норма распространяется и на молодых людей, обучающихся на очном отделении по основным образовательным программам, вплоть до достижения ими 23 лет.

Также в России начал работать закон, предусматривающий наказание за публичное отождествление роли Советского Союза и гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны.

За подобные действия для граждан предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, для должностных лиц — штраф до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении наказание увеличится.

«Необходимо сделать всё, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жёстко пресекаться», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.