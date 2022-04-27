Юрист Петрикова напомнила о новых выплатах для семей с детьми

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Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова напомнила о новых выплатах для семей с детьми.
Юрист Петрикова напомнила о новых выплатах для семей с детьми
  • РИА Новости

Как отмечается, с 1 мая появится новая выплата для семей с детьми от 8 до 16 лет.

Аналогичное пособие уже существует, его получают малообеспеченные семьи на детей от трёх до семи лет.

Новая выплата тоже будет положена семьям с небольшим доходом.

«Чтобы её получить, семья должна иметь статус малоимущей. Это значит, что средний доход на одного её члена должен быть меньше прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания», — заявила Петрикова в беседе с Life.ru.

По её словам, в настоящее время в России определены чёткие критерии для оценки нуждаемости семьи.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг открыли форму для сведений на получение выплат на детей 8—17 лет.

Также progorod43 передавал, что в Кировской области рассказали о новой выплате для детей.

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