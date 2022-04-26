На портале госуслуг открывают форму для сведений на получение выплат на детей 8 — 17 лет

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На портале госуслуг открывают форму для заполнения необходимых сведений на получение выплат на детей 8 — 17 лет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
На портале госуслуг открывают форму для сведений на получение выплат на детей 8 — 17 лет
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Об этом сообщает ТАСС.

«Минцифры сегодня открывает форму на портале госуслуг, которая позволит заранее заполнить все необходимые сведения для получения выплаты на детей от 8 до 17 лет», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, вся информация будет автоматически отправлена в ПФР 1 мая.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о новой выплате для детей.

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