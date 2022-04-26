На портале госуслуг открывают форму для сведений на получение выплат на детей 8 — 17 лет
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
«Минцифры сегодня открывает форму на портале госуслуг, которая позволит заранее заполнить все необходимые сведения для получения выплаты на детей от 8 до 17 лет», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, вся информация будет автоматически отправлена в ПФР 1 мая.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о новой выплате для детей.