На портале госуслуг открывают форму для сведений на получение выплат на детей 8 — 17 лет

На портале госуслуг открывают форму для заполнения необходимых сведений на получение выплат на детей 8 — 17 лет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Об этом сообщает ТАСС.

«Минцифры сегодня открывает форму на портале госуслуг, которая позволит заранее заполнить все необходимые сведения для получения выплаты на детей от 8 до 17 лет», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, вся информация будет автоматически отправлена в ПФР 1 мая.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о новой выплате для детей.