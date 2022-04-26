В Минтруде рассказали о процедуре получения «отцовского капитала»

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В Минтруде России рассказали, что процедура оформления материнского капитала для отцов останется прежней.
В Минтруде рассказали о процедуре получения «отцовского капитала»
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В разговоре с «Российской газетой» специалисты ведомства напомнили, что порядок предоставления господдержки уже действует для отцов, к которым перешло право на сертификат после смерти матери — гражданки России. 

А с 1 мая 2022 года для отцов, которые в одиночку воспитывают детей, появится больше оснований для получения материнского капитала. 

Так, в случае смерти матери, являющейся гражданкой иностранного государства, заявление на оформление сертификата можно будет подать на портале госуслуг. 

Все необходимые данные Пенсионный фонд самостоятельно проверит по каналам межведомственного взаимодействия.

Ранее телеканал «360» передавал, что малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет в Московской области получат спецвыплаты.

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