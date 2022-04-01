Иммунитет на поверхности слизистой: Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Минздрав России сообщил о регистрации первой в мире назальной вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции, которую разработал центр им. Гамалеи. Препарат состоит из двух компонентов и вводится в носовую полость с промежутком в три недели. В ведомстве уточнили, что введение препарата через нос позволяет сформировать мукозальный иммунитет против COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта.

Минздрав России сообщил о регистрации первой в мире назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Минздраве пояснили, что препарат, так же как и классическая вакцина «Спутник V», состоит из двух компонентов. Он вводится в носовую полость с помощью специальной насадки-распылителя. Второй компонент вводится через три недели после первого.

В ведомстве уточнили, что введение препарата через нос позволяет сформировать мукозальный иммунитет против COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта.

Применение вакцины на данный момент разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, и для лиц, достигших 18 лет.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что иммунитет в носоглотке — это «совершенно новый дополнительный барьер на входе вируса в организм человека». Он также рассказал, что в течение третьей фазы испытаний будет отслеживаться, приведёт ли иммунизация через носоглотку к тому, что вакцинированный человек станет не только защищёным, но и перестанет быть пассивным переносчиком инфекции.

«То есть привитой человек будет обладать так называемым «стерильным» иммунитетом и не будет уже опасен для невакцинированных. И это будет принципиальным моментом», — сказал он «Общественной службе новостей».

Напомним, документы на регистрацию вакцины центр им. Гамалеи подал 18 марта. Гинцбург тогда отметил, что побочных эффектов после применения назальной не зафиксировано, а её состав не отличается от классической версии.

Кроме того, он рассказал, что по итогам исследований станет понятно, можно ли будет заменить инъекционную вакцину на интраназальную.

© РИА Новости / Виталий Белоусов

«Первые экспериментальные данные... показывают, что она даёт довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает», — пояснил специалист.

В России полный курс вакцинации от коронавируса прошли 85 665 921 человек. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48%.

За минувшие сутки в стране были госпитализированы 3 754 человека с коронавирусом. За это время было выявлено 19 164 новых случая COVID-19, 45 998 пациентов выздоровели, 342 человека скончались.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что в России почти 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом остаются в реанимации.

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«Сегодня более 300 тысяч пациентов по-прежнему получают терапию и почти 1,5 тысячи человек находятся в реанимации», — сказал он.

Министр отметил, что вакцинация и ревакцинация от COVID-19 по-прежнему очень важны.

Он также отметил, что во многих странах пошёл подъем заболеваемости коронавирусом, он отмечается и в нескольких регионах России, в связи с чем важно поддерживать иммунитет.

Кроме того, Мурашко напомнил об опасности постковидного синдрома у пациентов с хроническими заболеваниями.

«Мы выпустили новый приказ по диспансерному наблюдению, он фактически является системообразующим для ведения пациентов с хроническими заболеваниями и позволяет избежать во многом рецидивов, обострений и тяжёлых, подчас фатальных инцидентов. Сегодня сам COVID-19 уже дал абсолютно чёткий посыл, что пациенты с хроническими заболеваниями должны наблюдаться и получать лечение более активно», — подчеркнул он.

Как отмечал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, в России отмечается смена вариантов коронавируса в России, но идёт падение заболеваемости.

«Смена сублиний происходит, но что интересно... мы видим при этом резкое падение заболеваемости, падение тяжёлых случаев и падение тяжести течения и госпитализаций. Можно предполагать, что скорее всего, во многом сегодня течение заболевания идет в бессимптомном формате», — сказал он.

По его словам, доминирующая позиция в структуре за последний месяц принадлежит линии ВА.2, получившей название «стелс-омикрон».

Вместе с тем руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина 16 марта отмечала, что распространение «стелс-омикрона», скорее всего, не приведёт к новой волне пандемии COVID-19.