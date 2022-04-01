Гинцбург высказался о назальной вакцине от COVID-19

Академик, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался о назальной вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что у вакцинированных должен выработаться мукозальный иммунитет.

«То есть иммунитет на поверхностях носоглотки, которая является входными воротами для коронавирусной инфекции», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что привитый человек будет обладать так называемым стерильным иммунитетом.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии РУДН Ирина Кириченко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подчеркнула, что для такой вакцинации слизистая оболочка полости носа должна быть неповреждённой.

«Назальная вакцина хороша тем, что её не нужно колоть. Это наименьшая инвазивность — получается, что пациент пришёл, ему спреем брызнули из шприца со специальной насадкой, и таким образом человек иммунизировался. Это проще, чем, например, делать уколы», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.