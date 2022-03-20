Гинцбург заявил о бустерном назначении назальной вакцины от коронавируса

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против COVID-19 будет использоваться пока как бустер после вакцинации «Спутником V».

«Сейчас будем использовать её как бустер», — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что по итогам исследований станет понятно, можно ли инъекционную вакцину заменить на интраназальную.

«Первые экспериментальные данные... показывают, что она даёт довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает», — пояснил учёный.

Ранее Гинцбург заявил, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции COVID-19 нужно будет прививаться раз в полгода.

Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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