Гинцбург заявил о бустерном назначении назальной вакцины от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против COVID-19 будет использоваться пока как бустер после вакцинации «Спутником V».

«Сейчас будем использовать её как бустер», — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что по итогам исследований станет понятно, можно ли инъекционную вакцину заменить на интраназальную.

«Первые экспериментальные данные... показывают, что она даёт довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает», — пояснил учёный.

Ранее Гинцбург заявил, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции COVID-19 нужно будет прививаться раз в полгода.

Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.