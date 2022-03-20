Гинцбург рассказал об эффективности назальной вакцины против «омикрона»

Короткая ссылка
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса в экспериментальных опытах эффективно показала себя против омикрон-штамма.

Об этом пишет РИА Новости.

«В экспериментальных опытах её проверяют против «омикрона», она работает», — сказал учёный.

Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против COVID-19 будет использоваться пока как бустер после вакцинации «Спутником V».

По его словам, назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода.

Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить