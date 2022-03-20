Гинцбург рассказал об эффективности назальной вакцины против «омикрона»

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса в экспериментальных опытах эффективно показала себя против омикрон-штамма.

Об этом пишет РИА Новости.

«В экспериментальных опытах её проверяют против «омикрона», она работает», — сказал учёный.

Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против COVID-19 будет использоваться пока как бустер после вакцинации «Спутником V».

По его словам, назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода.

Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.