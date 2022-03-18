Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины против коронавируса

Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в реестре лекарственных средств Минздрава России.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что побочных эффектов после применения назальной вакцины против коронавирусной инфекции не зафиксировано.

«Побочных эффектов никаких нет, состав вакцины тот же самый, насадку для вакцины не нужно сертифицировать, поэтому особо никаких формальных возражений для регистрации не должно быть», —цитирует его ТАСС.

Ранее Гинцбург сообщил, что врачи разработали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19.