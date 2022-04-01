Повышение социальных пенсий, новые выплаты на детей и ответственность за фейки: что изменится в жизни россиян в апреле

В апреле россиян ожидает ряд изменений в социальной сфере. В начале месяца социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 8,6%. Также начнётся начисление новых выплат для семей с детьми в возрасте от восьми до 16 лет. Кроме того, у подростков по достижении 14-летнего возраста появится возможность зарегистрироваться на портале «Госуслуги». С 5 апреля вступит в силу закон, предусматривающий ответственность за ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом. Об этих и других изменениях — в материале RT.

Повышение социальных пенсий

С 1 апреля 2022 года социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 8,6%. Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, изначально индексация должна была составить 7,7%, однако с учётом принятых президентом России решений этот показатель был увеличен.

Напомним, социальные пенсии получают граждане, не имеющие достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии по старости. Соцпенсии по возрасту назначаются на пять лет позднее, чем страховые пенсии.

В свою очередь, выплаты по государственному пенсионному обеспечению получают госслужащие, военные, а также граждане в связи с наступлением инвалидности или потерей кормильца при достижении установленного законом возраста.

Индексации пенсий происходят автоматически, подавать для этого заявление в Пенсионный фонд гражданам не потребуется.

Новые выплаты для семей с детьми

С 1 апреля российским семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет начнут начислять новые выплаты, введённые по поручению президента.

Основным критерием для выплат нового типа является нуждаемость семьи. В зависимости от величины среднедушевого дохода в семье она получит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания.

Отмечается, что заявления на выплаты можно подавать с 1 мая, но начисление начнётся уже 1 апреля. В мае деньги придут в том числе за предшествующий месяц.

Также на russian.rt.com Мишустин заявил, что выплаты на детей от восьми лет начнутся в России в мае

Изменение критериев нуждаемости при оформлении детских пособий

С 1 апреля будут упрощены требования к параметрам нуждаемости, по которым назначают детские пособия, такие как выплаты беременным, вставшим на учёт на ранних сроках беременности, на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, а также на ребёнка от восьми до 17 лет, которого воспитывает один родитель.

При назначении выплаты не будут учитывать субсидии на покупку транспортных средств или недвижимости, предоставленные в рамках господдержки, налоговый вычет, материнский капитал, а также пособие на погребение. Также не учитывается жильё, находящееся под арестом, в частности за долги, и транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом.

Кроме того, отменено так называемое правило нулевого дохода — отказать в пособии не смогут, если женщина на 12-й неделе беременности и более не имеет доходов или женщина была беременна шесть и более месяцев в расчётном периоде.

Упрощение получения соцподдержки

Кроме того, в целях упрощения получения мер социальной поддержки с 1 апреля установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов банковских счетов граждан.

Чтобы воспользоваться нововведением, нужно будет выразить согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, заполнив соответствующие поля формы в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Ответственность за фейки о российских госорганах за рубежом

С 5 апреля вступит в силу закон, предусматривающий ответственность за ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом. Речь идёт о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК. Аналогичный порядок ранее был введён относительно фейков о действиях Вооружённых сил РФ.

За распространение фейков предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишения свободы на срок до трёх лет. При этом максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет предполагается за распространение заведомо ложных фейков, которые повлекли общественно опасные последствия.

Регистрация на портале «Госуслуги» с 14-летнего возраста

По достижении 14 лет подростки получат возможность зарегистрироваться на сайте «Госуслуги». Для создания учётной записи потребуется предоставить свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Детей до 14 лет смогут зарегистрировать только их родители или опекуны, которые сами прошли регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Работа банков с СБП

Участвующие в Системе быстрых платежей (СБП) банки должны обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг.

Также на russian.rt.com ЦБ увеличит максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей до 1 млн рублей

Пересчёт КБМ в ОСАГО

С 1 апреля 2022 года будет пересчитан коэффициент бонус-малус (КБМ) в ОСАГО. Минимальный коэффициент станет меньше на четыре процентных пункта (0,46 против 0,5), скидка составит 54% вместо 50%.

Таким образом, цена полиса ОСАГО для безаварийного водителя станет меньше на 8% по сравнению с нынешней минимальной ценой для него же.

При этом максимальный коэффициент, который применяется к автовладельцам, наиболее часто становящимся виновниками ДТП, составит 3,92 (сейчас он равен 2,45).

КБМ автоматически обновляется для всех автомобилистов в зависимости от их аварийности раз в год 1 апреля.