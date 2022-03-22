Экономист Григорьева сообщила о повышении пенсий 4 млн россиян с 1 апреля

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С 1 апреля будут повышены около 4 млн граждан будут повышены социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Об этом б беседе с агентством «Прайм» сообщила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закрепленная Конституцией России (часть 6, статья 75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения», — отметила Григорьева.

По её словам, социальные пенсии также получают дети-инвалиды, а ряд категорий населения получают две пенсии. Например, это участники ВОВ и инвалиды по военной травме.

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут приняты решения об увеличении соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума.

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