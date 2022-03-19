Минтруд: социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6% с 1 апреля

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%. Об этом сообщили в Министерстве труда.

«Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что индексация затронет около 4 млн россиян.

Для индексации пенсий из федерального бюджета будет выделено 33,7 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут приняты решения об увеличении соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума.

Российский премьер Мишустин поручил представить в кабмин параметры повышения зарплат бюджетников и всех социальных выплат.