Минтруд: социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6% с 1 апреля

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Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%. Об этом сообщили в Министерстве труда.
Минтруд: социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6% с 1 апреля
  • РИА Новости

«Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что индексация затронет около 4 млн россиян.

Для индексации пенсий из федерального бюджета будет выделено 33,7 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут приняты решения об увеличении соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума.

Российский премьер Мишустин поручил представить в кабмин параметры повышения зарплат бюджетников и всех социальных выплат.

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