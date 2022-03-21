В Российском союзе автостраховщиков прокомментировали ситуацию с ОСАГО и КАСКО

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Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс прокомментировал ситуацию с ОСАГО и КАСКО.
В Российском союзе автостраховщиков прокомментировали ситуацию с ОСАГО и КАСКО
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«В настоящий момент цена тарифа на ОСАГО не возросла. Продолжается такое правильное позиционирование крупных страховщиков и даже борьба за хороших клиентов, у которых малая аварийность, поэтому тариф по ОСАГО держится», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в случае КАСКО страховщики не могут не реагировать на происходящее, отмечено некоторое повышение цены.

«Но выходом являются в том числе франшизы, когда, условно, первая сумма небольших повреждений — это за владельцем, а остальное — за страховщиком. То есть полисы с франшизой позволяют маневрировать ценой на КАСКО», — пояснил Юргенс.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Российском союзе автостраховщиков заявили о снижении доли мошенничества в автостраховании.

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