В Российском союзе автостраховщиков прокомментировали ситуацию с ОСАГО и КАСКО

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс прокомментировал ситуацию с ОСАГО и КАСКО.

«В настоящий момент цена тарифа на ОСАГО не возросла. Продолжается такое правильное позиционирование крупных страховщиков и даже борьба за хороших клиентов, у которых малая аварийность, поэтому тариф по ОСАГО держится», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в случае КАСКО страховщики не могут не реагировать на происходящее, отмечено некоторое повышение цены.

«Но выходом являются в том числе франшизы, когда, условно, первая сумма небольших повреждений — это за владельцем, а остальное — за страховщиком. То есть полисы с франшизой позволяют маневрировать ценой на КАСКО», — пояснил Юргенс.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Российском союзе автостраховщиков заявили о снижении доли мошенничества в автостраховании.