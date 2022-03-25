Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о деятельности государственных органов России за рубежом.
Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом
  • РИА Новости

Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Максимальное наказание (за деяние, повлёкшее тяжкие последствия) составит 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что ответственность вводится за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, диппредставительства, МЧС и прокуратура.

Также Путин подписал закон, предусматривающий административную ответственность за дискредитацию российских госорганов за границей.

В этом случае штраф для граждан составит от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о введении ответственности за распространение недостоверной информации об органах власти России за рубежом.

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