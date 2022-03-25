Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом
- РИА Новости
Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Максимальное наказание (за деяние, повлёкшее тяжкие последствия) составит 15 лет лишения свободы.
Отмечается, что ответственность вводится за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, диппредставительства, МЧС и прокуратура.
Также Путин подписал закон, предусматривающий административную ответственность за дискредитацию российских госорганов за границей.
В этом случае штраф для граждан составит от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о введении ответственности за распространение недостоверной информации об органах власти России за рубежом.