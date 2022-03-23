Совфед одобрил закон о введении ответственности за фейки об органах власти России за рубежом

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Совет Федерации одобрил закон о введении ответственности за распространение недостоверной информации об органах власти России за рубежом.
Совфед одобрил закон о введении ответственности за фейки об органах власти России за рубежом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует РИА Новости

За распространение фейков предлагается наказание в виде штрафа в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишения свободы на срок до трёх лет. При этом максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет предполагается за распространение заведомо ложных фейков, которые повлекли тяжкие последствия.

В данном документе речь идёт о деятельности Росгвардии, посольств, диппредставительств, МЧС и прокуратуры.

Ранее сообщалось, что ответственность за недостоверную информацию о работе российских госорганов в других странах будет аналогична той, что уже предусмотрена при распространении фейков о российских вооружённых силах.

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