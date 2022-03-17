ЦБ увеличит максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей до 1 млн рублей
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«Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) планируется увеличить с нынешних 600 тыс. до 1 млн рублей. Это касается как переводов, так и платежей через СБП», — говорится в сообщении.
Как уточняется, такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы.
По данным пресс-службы, новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года.
Ранее стало известно, что из-за возросшего спроса населения на золото Центробанк России принял решение приостановить покупку данного металла у кредитных организаций, чтобы они могли удовлетворить запросы людей.