ЦБ увеличит максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей до 1 млн рублей

Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) будет увеличен с 600 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) планируется увеличить с нынешних 600 тыс. до 1 млн рублей. Это касается как переводов, так и платежей через СБП», — говорится в сообщении.

Как уточняется, такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы.

По данным пресс-службы, новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года.

Ранее стало известно, что из-за возросшего спроса населения на золото Центробанк России принял решение приостановить покупку данного металла у кредитных организаций, чтобы они могли удовлетворить запросы людей.