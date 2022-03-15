ЦБ России из-за спроса населения на золото приостановил его покупку у кредитных организаций

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Из-за возросшего спроса населения на золото Центробанк России принял решение приостановить покупку данного металла у кредитных организаций, чтобы они могли удовлетворить запросы людей.
ЦБ России из-за спроса населения на золото приостановил его покупку у кредитных организаций
  • АГН «Москва»

«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — говорится в заявлении регулятора.

Ранее президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков дал прогноз стоимости золота.

10 марта соучредитель «Золотого Инвест Клуба» Андрей Морозов назвал драгметаллы альтернативой инвестициям в недвижимость.

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