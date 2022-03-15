ЦБ России из-за спроса населения на золото приостановил его покупку у кредитных организаций
- АГН «Москва»
«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — говорится в заявлении регулятора.
Ранее президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков дал прогноз стоимости золота.
10 марта соучредитель «Золотого Инвест Клуба» Андрей Морозов назвал драгметаллы альтернативой инвестициям в недвижимость.