ЦБ России из-за спроса населения на золото приостановил его покупку у кредитных организаций

Из-за возросшего спроса населения на золото Центробанк России принял решение приостановить покупку данного металла у кредитных организаций, чтобы они могли удовлетворить запросы людей.

«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — говорится в заявлении регулятора.

Ранее президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков дал прогноз стоимости золота.

10 марта соучредитель «Золотого Инвест Клуба» Андрей Морозов назвал драгметаллы альтернативой инвестициям в недвижимость.