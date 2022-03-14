Экономист Кулаков дал прогноз стоимости золота

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков дал прогноз стоимости золота.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что к концу года стоимость драгметалла может вырасти на 15—20%.

Как отметил Кулаков, отмена НДС при покупке золота в слитках — важное решение, позволяющее защитить сбережения.

«До принятия этого решения золото в качестве инвестиции имело существенный недостаток — при покупке физическими лицами оно облагалось НДС, а при продаже владелец терял сумму в размере налога, то есть 20% от объёма затраченных средств», — пояснил экономист.

Ранее соучредитель «Золотого Инвест Клуба» Андрей Морозов назвал драгметаллы альтернативой инвестициям в недвижимость.