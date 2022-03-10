Инвестор Морозов назвал драгметаллы альтернативой инвестициям в недвижимость

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Соучредитель «Золотого Инвест Клуба» Андрей Морозов назвал драгметаллы альтернативой инвестициям в недвижимость.
Инвестор Морозов назвал драгметаллы альтернативой инвестициям в недвижимость
  • Gettyimages.ru

«Если же говорить об альтернативе всем инвестициям в недвижимость, то это сейчас драгметаллы. Не фьючерсы на металлы, а сами металлы в физическом виде. Это слитки и инвестиционные монеты», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, золото и серебро дорожают.

Кроме того, отметил Морозов, такие инвестиции могут приносить доход, подобные программы есть у монетных дилеров.

Ранее председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба и вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский прокомментировали цены на золото.

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