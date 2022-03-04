В Союзе золотопромышленников России прокомментировали цены на золото

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Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба и вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский прокомментировали цены на золото.
В Союзе золотопромышленников России прокомментировали цены на золото
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«Цена золота в рублях будет корректироваться в соответствии с соотношением рубль — доллар. Всё тут ясно. Лондонская цена умножается на курс рубля и доллара», — заявил Кашуба в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, если рубль будет укрепляться, то цена золота станет ниже, и наоборот.

Со своей стороны, Вязовский выразил мнение, что рост цен на золото продолжится.

«Мы год начинали на уровне 4 тыс. рублей за 1 г, сейчас к 7 тыс. подходим», — отметил он.

Ранее доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов высказался о перспективах спроса на медь.

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