Экономист Каленов высказался о перспективах спроса на медь

Доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов высказался о перспективах спроса на медь.

«Медь незаменима в высокотехнологичных отраслях, таких как электротехника, возобновляемая энергетика и других. Причём данный металл популярен как в чистом виде, так и в соединении с другими элементами. Но говорить о ней как о новом золоте, наверное, всё-таки преждевременно», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, крупными мировыми экспортёрами меди являются Чили, Перу, Индонезия, Австралия, Канада.

«Россия также входит в этот пул, поэтому, безусловно, усиление позиций меди на мировой арене выгодно для нашей страны», — отметил Каленов.

Ранее аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с URA.RU дал рекомендации по вложению в золото.