Совещания в дистанционном режиме: Мишустин поручил перевести сотрудников органов власти на удалёнку

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 21 января перевести на удалённый формат работы ряд сотрудников правительства на фоне распространения омикрон-штамма. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета в России вырос за неделю до 64,4%. При этом в Минздраве подчеркнули, что перенесённый коронавирус почти всегда имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья, особенно у тех, кто не прошёл вакцинацию.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удалённый формат совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Обеспечить с 21 января 2022 года максимально возможные проведение совещаний исключительно в дистанционном режиме (без очного участия) и перевод работников (служащих) на дистанционный режим работы», — говорится в поручении.

Глава кабмина также поручил максимально перевести на удалённый режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве.

В пресс-службе кабмина напомнили, что прошедшее 18 января заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 было посвящено ситуации с новым штаммом «омикрон».

«Михаил Мишустин отметил, что правительство по поручению президента разработало план дополнительных мероприятий по противодействию инфекции. Они в том числе должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному более резкому увеличению числа больных», — говорится в сообщении.

После этого Министерство просвещения информировало о переводе на удалённый режим работы большинства своих сотрудников.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что полноценный удалённый режим работы в администрации президента невозможен, но «в Кремле всегда стараются минимизировать риски с точки зрения пандемии».

«Мы весьма гибки в этом плане. Те сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, уже и так это делают», — цитирует его ТАСС.

Как сообщили в городском управлении Роспотребнадзора, почти 80% инфицированных «омикроном» в столице не покидали Московский регион.

«На 21 января в Москве зарегистрирован 1831 случай инфицирования новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», из них 1460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области», — говорится в заявлении.

Там добавили, что ещё 371 случай — завозной и связан с поездками в другие страны.

Между тем глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе выявили первые случаи инфицирования штаммом «омикрон». Губернатор высказал мнение, что их количество будет увеличиваться.

«В целом мы видим, что цифры заболеваемости коронавирусом у нас растут», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос за неделю с 63,7 до 64,4%.

«Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)», — приводит её слова оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Тем временем в Минздраве России подчеркнули, что перенесённый коронавирус почти всегда имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья, особенно у тех, кто не прошёл вакцинацию.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

В ведомстве напомнили о необходимости использовать средства индивидуальной защиты в закрытых помещениях и при контактах с другими людьми, мыть руки и свести к минимуму посещение мест большого скопления людей.

Также в пятницу Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подало в Минздрав заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл». Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления перед Генассамблеей организации предупредил об угрозе появления нового штамма коронавируса, который будет опаснее омикрон-варианта.

Гутерреш заявил о важности глобальной вакцинации, отметив, что её темпы отстают от целевых значений.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU отметил, что заболевание у инфицированных «омикроном» и при этом не вакцинированных пациентов может протекать в более тяжёлой форме.

«Причём новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьёт по сосудам, резко изменяет свёртываемость крови, то есть кашель возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки», — заявил эксперт.

При этом у вакцинированных или переболевших «организм достаточно быстро распознаёт вирус, и заболевание протекает, как правило, в форме ОРВИ», отметил специалист.