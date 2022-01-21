Совещания в дистанционном режиме: Мишустин поручил перевести сотрудников органов власти на удалёнку
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удалённый формат совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Обеспечить с 21 января 2022 года максимально возможные проведение совещаний исключительно в дистанционном режиме (без очного участия) и перевод работников (служащих) на дистанционный режим работы», — говорится в поручении.
Глава кабмина также поручил максимально перевести на удалённый режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве.
В пресс-службе кабмина напомнили, что прошедшее 18 января заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 было посвящено ситуации с новым штаммом «омикрон».
«Михаил Мишустин отметил, что правительство по поручению президента разработало план дополнительных мероприятий по противодействию инфекции. Они в том числе должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному более резкому увеличению числа больных», — говорится в сообщении.
После этого Министерство просвещения информировало о переводе на удалённый режим работы большинства своих сотрудников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что полноценный удалённый режим работы в администрации президента невозможен, но «в Кремле всегда стараются минимизировать риски с точки зрения пандемии».
«Мы весьма гибки в этом плане. Те сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, уже и так это делают», — цитирует его ТАСС.
Как сообщили в городском управлении Роспотребнадзора, почти 80% инфицированных «омикроном» в столице не покидали Московский регион.
«На 21 января в Москве зарегистрирован 1831 случай инфицирования новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», из них 1460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области», — говорится в заявлении.
Там добавили, что ещё 371 случай — завозной и связан с поездками в другие страны.
Между тем глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе выявили первые случаи инфицирования штаммом «омикрон». Губернатор высказал мнение, что их количество будет увеличиваться.
«В целом мы видим, что цифры заболеваемости коронавирусом у нас растут», — заявил он в видеообращении в Telegram.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос за неделю с 63,7 до 64,4%.
«Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)», — приводит её слова оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Тем временем в Минздраве России подчеркнули, что перенесённый коронавирус почти всегда имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья, особенно у тех, кто не прошёл вакцинацию.
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
В ведомстве напомнили о необходимости использовать средства индивидуальной защиты в закрытых помещениях и при контактах с другими людьми, мыть руки и свести к минимуму посещение мест большого скопления людей.
Также в пятницу Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подало в Минздрав заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл». Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления перед Генассамблеей организации предупредил об угрозе появления нового штамма коронавируса, который будет опаснее омикрон-варианта.
Гутерреш заявил о важности глобальной вакцинации, отметив, что её темпы отстают от целевых значений.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU отметил, что заболевание у инфицированных «омикроном» и при этом не вакцинированных пациентов может протекать в более тяжёлой форме.
«Причём новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьёт по сосудам, резко изменяет свёртываемость крови, то есть кашель возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки», — заявил эксперт.
При этом у вакцинированных или переболевших «организм достаточно быстро распознаёт вирус, и заболевание протекает, как правило, в форме ОРВИ», отметил специалист.