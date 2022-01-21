Иммунолог Болибок рассказал о возможном течении «омикрона» у непривитых пациентов

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о возможном течении «омикрона» у пациентов, которые ранее не болели коронавирусом, не вакцинировались либо переболели давно.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что заболевание может протекать в более тяжёлой форме.

«Причём новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьёт по сосудам, резко изменяет свёртываемость крови, то есть кашель возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки», — заявил эксперт.

По его словам, переболевшие и вакцинированные могут переносить «омикрон» в более лёгкой форме.

«У иммунных людей, вакцинированных или переболевших, организм достаточно быстро распознаёт вирус, и заболевание протекает, как правило, в форме ОРВИ — температура, боль в горле, головная, покашливание, заложенность носа. Длится недуг от нескольких часов до двух-трёх дней», — пояснил он.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».