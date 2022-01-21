ФМБА подало заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса «Конвасэл»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подало в Минздрав России заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

Как отмечается, препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы составляет 0,5 мл.

Срок годности вакцины — шесть месяцев.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что никто из привитых в рамках исследования российской вакцины от COVID-19 «Конвасэл» не заболел коронавирусом.

К тому же отмечалось, что вакцина от COVID-19 «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала следующего года.

Подробнее — в материале RT.