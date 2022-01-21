ФМБА подало заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса «Конвасэл»

Короткая ссылка
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подало в Минздрав России заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл».
ФМБА подало заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса «Конвасэл»
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

Как отмечается, препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы составляет 0,5 мл.

Срок годности вакцины — шесть месяцев.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что никто из привитых в рамках исследования российской вакцины от COVID-19 «Конвасэл» не заболел коронавирусом.

К тому же отмечалось, что вакцина от COVID-19 «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала следующего года.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить