Скворцова: никто из привитых при исследовании вакцины «Конвасэл» не заболел коронавирусом

Глава ФМБА Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что никто из привитых в рамках исследования российской вакцины от COVID-19 «Конвасэл» не заболел коронавирусом.

«Мы начали наши клинические исследования с 19 июля... Во-первых, никто пока не заболел. Хотя люди находятся на свободном режиме, и это очень важно, потому что протективность в силе, хотя это небольшое количество, это сейчас чуть больше 150 человек», — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что весь соответствующий период времени специалисты регулярно следили за состоянием иммунитета и за состоянием вакцинированных.

Ранее Скворцова заявила, что вакцина от COVID-19 «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала следующего года.