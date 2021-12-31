Скворцова: никто из привитых при исследовании вакцины «Конвасэл» не заболел коронавирусом
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- РИА Новости
«Мы начали наши клинические исследования с 19 июля... Во-первых, никто пока не заболел. Хотя люди находятся на свободном режиме, и это очень важно, потому что протективность в силе, хотя это небольшое количество, это сейчас чуть больше 150 человек», — цитирует её ТАСС.
Она подчеркнула, что весь соответствующий период времени специалисты регулярно следили за состоянием иммунитета и за состоянием вакцинированных.
Ранее Скворцова заявила, что вакцина от COVID-19 «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала следующего года.