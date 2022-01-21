Вирусолог Чепурнов объяснил, почему дети стали уязвимее перед «дельтой» и «омикроном»

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Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, почему дети стали чаще болеть коронавирусом на фоне распространения штаммов «дельта» и «омикрон».
Вирусолог Чепурнов объяснил, почему дети стали уязвимее перед «дельтой» и «омикроном»
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«Дети и подростки начали болеть при «дельте» и ещё сильнее при «омикроне», потому что в результате мутации лучше происходит соединение поверхностного белка с рецептором ACE2 клеток. Вирус стал быстрее и лучше проникать в клетку. У многих людей, в силу генетических отличий и возраста, ACE2 может быть больше или меньше. Чем моложе человек, тем рецепторов меньше, поэтому зацепляться вирусу, который и так не очень хорошо это делал, было сложно. Это касалось «уханьского» штамма. А у «дельты» процесс стал лучше, ещё сильнее — у «омикрона», — объяснил Чепурнов в беседе с URA.RU.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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