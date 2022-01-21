Генсек ООН предупредил об опасности появления нового штамма коронавируса
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Об этом он сказал в ходе выступления перед Генассамблеей ООН.
«Омикрон стал ещё одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже», — цитирует его ТАСС.
Также Гутерреш заявил о важности глобальной вакцинации, отметив, что её темпы отстают от поставленных целей.
По словам Генсека ООН, темпы вакцинации в странах с высокими доходами в семь раз выше, чем в африканских странах.
«Такими темпами показатель в 70% вакцинированных в Африке будет достигнут только к августу 2024 года», — обратил внимание Гутерреш.
Ранее академик Виталий Зверев заявил, что омикрон-штамм не станет последней фазой развития коронавируса.
Также ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».