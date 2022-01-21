Академик Зверев заявил, что омикрон-штамм не станет последней фазой развития коронавируса

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Омикрон-штамм коронавируса, скорее всего, не является выходом из пандемии, однако она пойдёт на спад, заявил известный вирусолог, завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова Виталий Зверев.
Академик Зверев заявил, что омикрон-штамм не станет последней фазой развития коронавируса
  • РИА Новости

«Говорить о том, что «омикрон» — последняя стадия кооронавируса, абсолютно неправильно. Никто не может дать гарантий, что не появится новый вариант», — сказал Зверев Интерфаксу.

При этом он добавил, что пандемия, конечно, пойдёт на спад и, возможно, новые формы будут легче, чем предыдущие.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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