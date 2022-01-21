Академик Зверев заявил, что омикрон-штамм не станет последней фазой развития коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса, скорее всего, не является выходом из пандемии, однако она пойдёт на спад, заявил известный вирусолог, завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова Виталий Зверев.

«Говорить о том, что «омикрон» — последняя стадия кооронавируса, абсолютно неправильно. Никто не может дать гарантий, что не появится новый вариант», — сказал Зверев Интерфаксу.

При этом он добавил, что пандемия, конечно, пойдёт на спад и, возможно, новые формы будут легче, чем предыдущие.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».