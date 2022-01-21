В Кремле прокомментировали возможность перехода на удалённый режим работы
- ©Ezra Bailey
- Gettyimages.ru
«Мы весьма гибки в этом плане. Те сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, уже и так это делают», — цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, «полноформатной удалёнки в администрации президента, конечно, быть не может».
Пресс-секретарь уточнил, что постоянно идут мероприятия, в подготовке которых задействовано большое количество подразделений.
«Поэтому и в прошлые волны пандемии мы полностью на дистанционную работу не переходили», — добавил Песков.
По его словам, «в Кремле всегда стараются минимизировать риски с точки зрения пандемии».
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удалённый режим работы сотрудников органов власти.
Министерство просвещения России также сообщило о переводе на удалённый режим работы большинства своих сотрудников.