В Кремле прокомментировали возможность перехода на удалённый режим работы

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Полноценный удалённый режим работы в администрации президента России невозможен, но часть сотрудников работает дистанционно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали возможность перехода на удалённый режим работы
  • ©Ezra Bailey
  • Gettyimages.ru

«Мы весьма гибки в этом плане. Те сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, уже и так это делают», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «полноформатной удалёнки в  администрации президента, конечно, быть не может».

Пресс-секретарь уточнил, что постоянно идут мероприятия, в подготовке которых задействовано большое количество подразделений.

«Поэтому и в прошлые волны пандемии мы полностью на дистанционную работу не переходили», — добавил Песков.

По его словам, «в Кремле всегда стараются минимизировать риски с точки зрения пандемии».

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удалённый режим работы сотрудников органов власти.

Министерство просвещения России также сообщило о переводе на удалённый режим работы большинства своих сотрудников.

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