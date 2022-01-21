Минпросвещения сообщило о переводе на удалёнку большинства своих сотрудников
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Отмечается, что, согласно поручению главы правительства Михаила Мишустина, Минпросвещения и подведомственные организации с 21 января переводят свои совещания в дистанционный формат.
«Кроме того, большинство сотрудников ведомства переходят на удалённый режим», — заявили в министерстве.
Ранее Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удалённый режим работы сотрудников органов власти.