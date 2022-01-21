Минпросвещения сообщило о переводе на удалёнку большинства своих сотрудников

Короткая ссылка
Министерство просвещения России сообщило о переводе на удалённый режим работы большинства своих сотрудников. Об этом говорится в сообщении на странице министерства во «ВКонтакте».
Минпросвещения сообщило о переводе на удалёнку большинства своих сотрудников
  • ©RunPhoto
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что, согласно поручению главы правительства Михаила Мишустина, Минпросвещения и подведомственные организации с 21 января переводят свои совещания в дистанционный формат.

«Кроме того, большинство сотрудников ведомства переходят на удалённый режим», — заявили в министерстве.

Ранее Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удалённый режим работы сотрудников органов власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить