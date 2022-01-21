Минпросвещения сообщило о переводе на удалёнку большинства своих сотрудников

Министерство просвещения России сообщило о переводе на удалённый режим работы большинства своих сотрудников. Об этом говорится в сообщении на странице министерства во «ВКонтакте».

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