Мишустин поручил перевести чиновников на удалённую работу

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удалённый режим работы сотрудников органов власти.
Мишустин поручил перевести чиновников на удалённую работу
  • РИА Новости

«Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат», — говорится в Telegram-канале российского кабмина.

Также он поручил с 21 января провести максимально возможный перевод на удалённый режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве.

Ранее Михаил Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала призыв Мишустина перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.

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