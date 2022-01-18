Депутат Бессараб назвала актуальным призыв Мишустина перевести часть работников на удалёнку

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала призыв премьер-министра России Михаила Мишустина перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.
Депутат Бессараб назвала актуальным призыв Мишустина перевести часть работников на удалёнку
  • AP

По мнению депутата, это вполне актуальное и своевременное предложение в свете роста числа случаев заболевания коронавирусом.

«К сожалению, омикрон — это тот штамм, который показал такие возможности на европейской территории и уже пришёл в Россию, а значит, можно будет ожидать, что где-то к середине февраля у нас будет пик нагрузки на врачей», — отметила она.

Бессараб также заявила, что работодатели должны прислушаться к этому предложению.

«Мы напоминаем, что оплату больничного никто не отменял, и сегодня даже выгоднее работодателям не только из гуманитарных соображений перевести сотрудников на удалённый режим работы, чтобы в дальнейшем сохранить коллектив здоровым и способным к выполнению производственных задач», — заключила она.

Ранее Михаил Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.

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