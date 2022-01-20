Число повторных случаев заболевания COVID-19 выросло в 5—10 раз: штамм «омикрон» выявлен в 55 регионах России

Коронавирусный штамм «омикрон» выявлен уже в 55 субъектах РФ, на него приходится почти 44% случаев COVID-19, на вариант «дельта» — более 56%. Осиплость голоса, насморк, першение и боль в горле — наиболее частые симптомы заболевания омикрон-штаммом, рассказали в Минздраве. За сутки в России госпитализировали 9167 пациентов, что на 3,8% ниже, чем за предшествующие 24 часа. 930 человек госпитализированы в Москве, 414 — в Санкт-Петербурге. В России за сутки выявлено в общей сложности 38 850 случаев инфицирования COVID-19, выписаны по выздоровлении 24 478 человек, умерли 684 пациента.

В России за минувшие сутки были госпитализированы 9167 человек — этот показатель на 3,8% ниже, чем за предшествующие 24 часа.

При этом суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 38 850. Полностью выздоровели 24 478 человек, 684 пациента умерли.

Наибольшее число новых эпизодов выявлено в Москве (11 557) и Санкт-Петербурге (4753), где зафиксированы суточные максимумы с начала пандемии для обоих городов. Ещё только в одном субъекте РФ количество новых случаев превысило 700 — это Московская область (2795).

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 10 938 261. С начала пандемии в России вылечились 9 950 333 человека, от осложнений умерли 324 060 пациентов.

По состоянию на 20 января, коронавирусный штамм «омикрон» выявлен уже в 55 регионах России, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. 18 января эта мутация SARS-CoV-2 была зафиксирована в 42 субъектах РФ.

При этом штамм «дельта» по-прежнему сохраняет доминирующие позиции в России — на него пришлось 56,2% случаев COVID-19, тогда как «омикрон» составляет 43,8% среди выявленных случаев заболевания по стране.

В связи с приходом нового штамма в России увеличилось число повторных случаев заболевания коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, наблюдается рост от пяти до 10 раз.

«Сегодня на территории РФ распространение штамма «омикрон» идёт. Система перестраивается под особенности течения. Мы подготовились к этому, чтобы изучить формы работы, разработать новые методики», — сказал Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

Среди повторно заболевших COVID-19 оказался народный артист СССР Олег Басилашвили.

«Я уже болел, привит. Вот обнаружили второй раз. Я бы вообще об этом не говорил, но одна съёмочная команда хотела приехать фильм снять. Я им сказал, что ко мне нельзя. Отсюда и все новости», — пояснил 87-летний актёр в разговоре с RT.

Он рассказал, что чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Напомним, что в январе 2021-го Басилашвили госпитализировали с COVID-19. Впоследствии он был выписан из больницы и продолжил лечение в домашних условиях.

РИА Новости

© Илья Питалев

Наиболее частыми симптомами заболевания штаммом «омикрон» являются осиплость голоса, насморк, першение и боль в горле. При этом потеря обоняния и вкуса фиксируются реже. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина, передаёт ТАСС.

В свою очередь, главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков заметил, что по симптоматике омикрон-штамм похож на простуду. Он также предостерёг от использования антибиотиков: они не помогут, к тому же принимать их можно только по назначению врача.

«Лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать. Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой — это заложенность носа, боль и першение в горле, <...> лечить «омикрон» нужно привычными способами», — пояснил специалист.

В столичном оперштабе также указали, что в Москве уровень госпитализаций с COVID-19 остаётся на стабильном уровне — 930 человек за минувшие сутки. При этом на ИВЛ находятся 489 пациентов.

«За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза. С учётом свойств нового варианта вируса, его контагиозности, тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших за последние четыре дня остаётся стабильной и не превышает 10%», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в столице развёрнуто почти 14 тыс. коек для больных с COVID-19, из них занято всего 50%. Также она рассказала, что в городе проводится около 12 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, мощности позволяют увеличить это число до 17—20 тыс.

«В Москве работают 17 городских лабораторных центров и семь частных лабораторий по диагностике COVID-19 методом ПЦР, они ежедневно обрабатывают 50—52 тыс. проб, при необходимости их мощность может быть увеличена до 60 тыс. в сутки», — добавила она.

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко на фоне подъёма уровня заболеваемости в России заявил, что нет необходимости вводить массовую изоляцию.

«Массовая изоляция — это глупость, её не надо делать уже. Но изолировать тех, кто не привит и у кого есть противопоказания, — это надо», — цитирует его РИА Новости.

Бывший главный санитарный врач РФ также допустил, что пандемия COVID-19 может завершиться через несколько месяцев, в мае.

Доктор биологических наук, заведующая лабораторией иммунологии и профилактики вирусных инфекций отдела вирусологии «ИЭМ» Ирина Исакова-Сивак в разговоре с RT призвала граждан прививаться и соблюдать профилактические меры.

«То же самое, что и было раньше: маска, социальная дистанция. Если есть какие-то симптомы, то сидеть дома, изолироваться. Единственное — дополнительно всё-таки больше тестирований делать, — сказала она. — По статистике, привитые, естественно, болеют менее тяжело, у них более лёгкое течение заболевания. Поэтому рекомендуется вакцинироваться. Но желательно после прививки себя обезопасить на какой-то срок».

Аналогичным образом высказался главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.

«Я порекомендовал бы тем, кто ещё не вакцинировался, вакцинироваться. Кто не сделал ревакцинацию — сделать ревакцинацию. Нужно соблюдать все предусмотренные противоэпидемические меры: ношение масок, желательно улучшенного качества, особенно в транспорте, мытьё рук и социальная дистанция, а также по возможности работа через удалённый доступ», — подчеркнул собеседник RT.