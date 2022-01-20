Титр антител в два раза выше: учёные указали на большую, чем у Pfizer, эффективность «Спутника V» против «омикрона»

Вакцинация двумя компонентами «Спутника V» формирует средний титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму «омикрон» более чем вдвое выше, чем при двух инъекциях вакциной Pfizer, сообщается по результатам независимого сравнительного исследования, проведённого совместной командой итальянских учёных и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Подтверждено, что бустирование «Спутником Лайт» — одно из лучших решений для продления защитного действия других вакцин. Как отметили в Центре имени Гамалеи, платформа аденовирусных векторов, на основе которой разработаны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», вновь продемонстрировала высокую эффективность.

Российская вакцина «Спутник V» защищает от коронавирусного штамма «омикрон» более чем в два раза эффективнее, чем вакцина компании Pfizer. Это следует из результатов уникального независимого сравнительного исследования, проведённого совместной командой учёных Национального института инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия) и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

«Согласно результатам исследования, вакцина «Спутник V» продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше — через три месяца после вакцинации)», — говорится в сообщении.

Исследование проводилось в Институте Спалланцани на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному «уханьскому» штамму.

Так, 74,2% всех образцов сыворотки крови вакцинированных «Спутником V» нейтрализовали омикрон-штамм, тогда как у вакцины Pfizer только 56,9%. При этом в рамках выборки образцов с наивысшими 25% показателями RBD-специфических IgG антител, у 100% привитых «Спутником V» были зафиксированы нейтрализующие «омикрон» антитела, у Pfizer — 83,3%.

Специалисты также назвали ряд причин, по которым «Спутник V» вырабатывает более сильные вируснейтрализующие антитела против «омикрона». По мнению учёных, это связано с гетерогенной («прайм-буст») схемой в основе отечественной вакцины, более высокой степенью имитации SARS-CoV-2 аденовирусной платформой, а также формированием «Спутником V» более широкого спектра вируснейтрализующих антител в отличие от вакцины Pfizer.

«Совместное исследование Центра им. Гамалеи и Института Спалланцани подтвердило результаты нашего собственного исследования, опубликованные в декабре прошлого года. Научно подтверждённые данные говорят о том, что «Спутник V» обеспечивает более высокую вируснейтрализующую защиту против штамма «омикрон» по сравнению с другими вакцинами и будет играть важнейшую роль в глобальной борьбе с этим новым заразным вариантом коронавируса», — заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Помимо этого, указывается, что данные, полученные Институтом Спалланцани, а также предыдущие исследования продемонстрировали, что применение «Спутника Лайт» в качестве бустерной дозы является одним из лучших решений для продления защитного действия других вакцин.

«Бустирование «Спутником Лайт» в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности мРНК-вакцин против штамма «омикрон», а также при широко задокументированном снижении эффективности мРНК-вакцин в целом против коронавируса. Партнёрство между аденовирусными и мРНК-вакцинами может обеспечить более сильную защиту против штамма «омикрон» и других штаммов коронавируса», — говорится в сообщении.

В этой связи команда разработчиков вакцины «Спутник» призывает к незамедлительному проведению глобальных открытых сравнительных исследований «Спутника Лайт» и других бустеров вакцин против COVID-19: «Любые попытки сдерживать подобные сравнительные исследования комбинированного применения вакцин будут отдалять победу над пандемией, ключом к которой является данный наиболее эффективный подход к вакцинации с применением комбинаций вакцин».

Результаты исследования, проведённого в Италии, подтверждают, что «Спутник V» обеспечивает наиболее сильную защиту против «омикрона». Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Платформа аденовирусных векторов показала высокую эффективность в борьбе с мутациями коронавируса ранее. Гетерогенное бустирование «Спутником Лайт» поможет повысить эффективность других вакцин, а партнёрство различных вакцинных платформ играет ключевую роль в связи с вызовами, которые возникают из-за одновременного присутствия штаммов «дельта» и «омикрон», — подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов обратил внимание на эффективность вакцин на основе аденовирусных векторов.

«Институт Спалланцани является одним из ведущих европейских исследовательских центров. Наше совместное исследование предоставило уникальную возможность для независимого анализа различных вакцинных платформ против штамма «омикрон». Платформа аденовирусных векторов в основе «Спутника V» и «Спутника Лайт» в очередной раз доказала, что это лучшее решение для формирования сильного и долгосрочного иммунитета против коронавируса и его новых штаммов», — сказал Логунов.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено более чем в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек, а «Спутник Лайт» — более чем в 30 государствах. Оба препарата разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьёзными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит. Высокая безопасность и эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» подтверждена результатами свыше 30 исследований и данными о вакцинации более чем из 10 стран.