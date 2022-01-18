До семи дней: Голикова сообщила о сокращении срока карантина по COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по борьбе с распространением COVID-19, что в России сокращают сроки карантина по коронавирусу до семи дней. По её словам, в России, как и в других странах, оптимизируются подходы к карантину и лабораторному исследованию. По словам Голиковой, в 42 регионах страны выявлено 1682 случая заболевания штаммом «омикрон», доминирование этой мутации SARS-CoV-2 фиксируется в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин сообщил о продлении в городе домашнего режима для пожилых. Также мэр призвал перевести на удалёнку максимальное количество работников.

Коронавирусный штамм «омикрон» пришёл в Россию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

«Не только в столицу, но и в другие регионы. Это мы уже видим по статистике заболеваемости, — сказал Мишустин. — Последние десять дней в стране отмечается подъём заболеваемости. Это происходит неравномерно. Мы внимательно следим за ситуацией в российских субъектах и видим, что проблемы в них разные».

При этом он обратил внимание на то, что пока рост заболеваемости не привёл к резкому увеличению числа госпитализированных больных. По его словам, количество случаев госпитализации — основной показатель опасности коронавируса.

«Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжёлых случаев болезни, как и в ситуации с «дельтой». Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий», — сказал глава кабмина.

В 42 регионах России выявлено 1682 случая заболевания омикрон-штаммом, 27,9% из инфицированных прошли полный курс вакцинации, не привиты — 68,9%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«При этом за последние шесть месяцев за пределы Российской Федерации не выезжали более 70% заболевших. Это свидетельствует уже о том, что «омикрон» активно развивается внутри страны», — сказала она.

Доминирование «омикрона» фиксируется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, в целом по стране на эту и другие мутации SARS-CoV-2 приходится 40% случаев заболеваний, тогда как около 60% — на штамм «дельта».

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Голикова также рассказала о сокращении срока карантина в связи с заболеванием коронавирусом в России — с 14 до семи дней.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — заявила вице-премьер.

Между тем, как заметил Михаил Мишустин, настораживает рост числа госпитализаций и больных в среднетяжёлом и тяжёлом состоянии в ряде субъектов РФ.

В стране развёрнуто 158,6 тыс. коек для лечения пациентов COVID-19, из них занято 69%. Всего под медицинским наблюдением находятся 495,4 тыс. человек, 22% из них получают стационарное лечение. Об этом сообщила Татьяна Голикова.

Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 63,9%. При этом в стране по-прежнему четыре региона (Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ), где уровень иммунизации населения достиг 80%.

«Рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны», — подчеркнула Голикова.

Михаил Мишустин — о борьбе с коронавирусом с учётом омикрон-штамма

Мишустин также сообщил, что правительство по поручению президента разработало план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить систему здравоохранения России к возможному резкому увеличению числа больных.

По его словам, большая часть мероприятий касается работы учреждений амбулаторного обслуживания, поскольку на них придётся самая серьёзная нагрузка. В этой связи будут выделены дополнительные средства на закупку лекарств и поддержку системы ОМС. Также он заявил о необходимости увеличения объёмов тестирования на COVID-19, усиления контроля за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей.

«Мы должны встретить пик заболеваемости, когда он наступит, в полной готовности. Нужно обеспечить полноценную работу всех систем. Сейчас это самое важное», — подчеркнул Мишустин.

Вдобавок премьер призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу «там, где это возможно и не мешает производственному процессу»: «В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями».

Власти России не обсуждают возможность введения локдауна в масштабах всей страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается введения отдельных элементов ограничений, того самого локдауна, на региональном уровне это может иметь место, основываясь на тех особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей», — заявил официальный представитель Кремля.

Он заметил, что от региона к региону эпидемиологическая обстановка может меняться: «Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма «омикрон», поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия».

Ситуация в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что «омикрон» доминирует в столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«По крайней мере, та информация по секвенированию, которая у нас есть, говорит о динамичном распространении «омикрона», увеличении в арифметической прогрессии его доли среди заболевших», — сказал он.

Также мэр отметил, что за последнюю неделю удвоилось число обращений в поликлиники: «Как это будет на последующей неделе — покажет практика, но очевидно, что нагрузка на поликлиники будет колоссальной».

РИА Новости

© Валерий Мельников

В своём блоге Собянин сообщил о продлении до 1 апреля 2022 года домашнего режима для людей старше 60 лет и хронически больных граждан, а также о требовании к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы: «Более того, где это возможно, я бы просил перевести на дистанционку максимальное количество работников».

«Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с «омикроном», — отметил Собянин.