Менее 700 летальных исходов за сутки: в России выявлено 29 230 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 29 230 случаев коронавируса, что стало максимальным значением с 13 декабря. От последствий коронавируса скончались 686 человек, полностью выздоровел 22 731 человек. Тем временем в центре им. Гамалеи заявили о старте испытаний препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител. Учёные отмечают, что эффективность этого препарата уже доказана на примере зарубежных аналогов.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 29 230 случаев коронавируса. Это максимальное значение с 13 декабря. В то же время полностью выздоровел 22 731 человек, 686 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Менее 700 смертей от COVID-19 за сутки фиксируется в России впервые с июля 2021 года.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 10 803 534 случая коронавируса. Зафиксировано 321 320 летальных исходов, выздоровели 9 858 615 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 246,4 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 524 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 909 тыс. человек.

Столичный оперштаб сообщает, что в Москве за сутки выявлено 6480 новых случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы 787 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ в московских больницах находятся 523 человека.

Назальная вакцина

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о старте клинических испытаний препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител.

«Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займёт порядка трёх с половиной — четырёх месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — приводит его слова ТАСС.

Наряду с этим Гинцбург в беседе с РИА Новости высказался о назальной вакцине. По его словам, препарат будет двухкомпонентным.

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — подчеркнул он.

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Коронавирус и нарушения свёртываемости крови

Врач-гематолог, завотделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России Павел Трахтман в интервью радио Sputnik рассказал, что появление синяков во время лечения коронавируса может быть вызвано с применением снижающих свёртываемость крови препаратов.

По его словам, коронавирус может вызывать длительные нарушения в системе свёртывания крови, вследствие чего пациентам назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь и предотвращающие образование тромбов.

«Приём этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», — объяснил врач.

По мнению Трахтмана, если во время лечения коронавируса на теле стали образовываться синяки, нужно срочно показаться врачу.

«Это очень грозный признак. Такие кожные проявления нарушения свёртываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний», — отметил он.

«Омикрон» и перспективы окончания пандемии

В свою очередь, учёный-вирусолог Константин Чумаков высказал мнение, что пандемия может скоро закончиться. Он отметил, что пандемии не длятся больше двух-трёх лет, приведя в пример эпидемию испанского гриппа, начавшуюся в 1918 году.

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«По разным оценкам, от 50 млн до 100 млн человек погибли. Но это тоже произошло за два с половиной года. И то же самое — этот вирус никуда не делся. Он просто превратился в сезонный грипп», — отметил Чумаков в эфире «Радио России».

Кроме того, он рассказал, что коронавирусом в настоящее время в большей мере заболевают молодые люди.

«Это заболевание не прогрессирует в воспаление лёгких и все эти васкулиты, которые были характерны для изначальных вариантов коронавируса», — пояснил Чумаков.

По его словам, заболевание «омикроном» протекает не так, как при предыдущих штаммах. Как пояснил Чумаков, основные проявления нового штамма — головная боль, насморк, кашель и раздражение в носу.

Потеря обоняния при этом отсутствует, остальные симптомы характерны для проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей.

Также учёный высказался о вакцинации в период распространения штамма «омикрон», в том числе о введении третьей дозы вакцины. «Иммунитет возникает не просто так. Сначала возникают черновики антител. Второй раз они немножко улучшаются, отполировываются, в третий раз они становятся ещё лучше. Происходит в организме естественный отбор самых лучших антител», — подчеркнул он.