Инфекционист Тимаков дал советы по вакцинации от COVID-19

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Кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал советы по вакцинации от COVID-19.
Инфекционист Тимаков дал советы по вакцинации от COVID-19
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«Приходя на вакцинацию, лучше соблюдать дистанцию не полтора, а два-три метра. Её нужно увеличить, потому что «омикрон» более заразный. Использовать лучше не простые медицинские маски, а респираторы», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, когда человек идёт на прививку, лучше убедиться, что он и члены его семьи не болеют — не должно быть насморка, боли в горле, першения.

«После прививки 30 минут обязательно оставаться под наблюдением врачей», — добавил Тимаков.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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