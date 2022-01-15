Инфекционист Тимаков дал советы по вакцинации от COVID-19

Кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал советы по вакцинации от COVID-19.

«Приходя на вакцинацию, лучше соблюдать дистанцию не полтора, а два-три метра. Её нужно увеличить, потому что «омикрон» более заразный. Использовать лучше не простые медицинские маски, а респираторы», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, когда человек идёт на прививку, лучше убедиться, что он и члены его семьи не болеют — не должно быть насморка, боли в горле, першения.

«После прививки 30 минут обязательно оставаться под наблюдением врачей», — добавил Тимаков.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».