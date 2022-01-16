В центре Гамалеи обсуждают создание вакцины от COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов

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Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассматривают вариант создания вакцины от коронавируса на основе нескольких штаммов. Об этом заявил замдиректора центра Денис Логунов.
В центре Гамалеи обсуждают создание вакцины от COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов
  • ©Akos Stiller/Bloomberg
  • Gettyimages.ru

«Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный «Спутник», где будут «дельта» и «омикрон» или «ухань» (уханьский штамм вируса. — RT) и «омикрон», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Логунов добавил, что учёные могут создать более сложный вариант вакцины.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что существуют доказательства, что «омикрон» менее опасен, чем другие штаммы коронавируса, но его нельзя недооценивать.

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