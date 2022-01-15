В Туве выявили первые два случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»

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В Туве выявили первые два случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, заявил глава региона Владислав Ховалыг.
В Туве выявили первые два случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом «омикрон». Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений», — написал он в Instagram.

По словам Ховалыга, медработники ожидают результатов остальных анализов из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, где изучают именно новый штамм COVID-19.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее спрогнозировала вытеснение дельта-штамма коронавируса штаммом «омикрон».

По её словам, в стране за последние несколько дней значительно возросло число выявляемых случаев нового штамма коронавируса.

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