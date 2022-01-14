Вице-премьер Голикова заявила о росте числа случаев «омикрона» в России
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- РИА Новости
По её словам, на территории страны уже зарегистрировали 783 случая штамма коронавируса «омикрон».
«Сейчас мы уже можем сказать, что по состоянию на вчерашний день на территории России зарегистрировано 783 случая... из них 53% приходится на Москву, как мы и предполагали, потому что столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел», — цитирует её ТАСС.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавируса.
Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».