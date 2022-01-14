Вице-премьер Голикова заявила о росте числа случаев «омикрона» в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что за последние три дня значительно возросло число выявляемых случаев штамма «омикрон» коронавируса в стране.

По её словам, на территории страны уже зарегистрировали 783 случая штамма коронавируса «омикрон».

«Сейчас мы уже можем сказать, что по состоянию на вчерашний день на территории России зарегистрировано 783 случая... из них 53% приходится на Москву, как мы и предполагали, потому что столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел», — цитирует её ТАСС.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавируса.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».