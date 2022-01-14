Глава центра Гамалеи Гинцбург сообщил, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавируса

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавируса, но не болел благодаря защите вакцины.
Глава центра Гамалеи Гинцбург сообщил, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавируса
  • РИА Новости

«Те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и, может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — приводит его слова РИА Новости.

Как ранее сообщил Гинцбург, по данным на 10 января, до 30% циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходится на «омикрон».

Он напомнил, что рекомендация о вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт» через шесть месяцев сохраняется.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал публикацию важных данных об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».

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