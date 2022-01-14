Глава центра Гамалеи Гинцбург сообщил, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавируса, но не болел благодаря защите вакцины.

«Те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и, может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — приводит его слова РИА Новости.

Как ранее сообщил Гинцбург, по данным на 10 января, до 30% циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходится на «омикрон».

Он напомнил, что рекомендация о вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт» через шесть месяцев сохраняется.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал публикацию важных данных об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».