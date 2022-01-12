Голикова заявила, что в России не избежать нового эпидподъёма по COVID-19

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Вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявила, что в России не избежать нового эпидемиологического подъёма по COVID-19.
Голикова заявила, что в России не избежать нового эпидподъёма по COVID-19
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«То, что происходит в мире и уже начало происходить в конце года у нас на территории России, — это распространение штамма «омикрон». Мы уже сейчас понимаем (и это очевидность, к сожалению...), что нового эпидемического подъёма нам не избежать», — сказала она.

Голикова добавила, что сейчас главная задача властей — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции.

Ранее Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в стране.

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