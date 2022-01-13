В РФПИ анонсировали важные данные об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал публикацию на следующей неделе важных данных об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».

Об этом он сказал, выступая на Гайдаровском форуме.

«Российская вакцина лучше всего против «омикрона». Мы будем объявлять в связи с этим важные данные на следующей неделе», — цитирует его РИА Новости.

Дмитриев также добавил, что западные СМИ часто препятствуют распространению информации о российской вакцине.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в заявил, что работа по реконструированию вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса практически завершена.