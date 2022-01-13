В РФПИ анонсировали важные данные об эффективности «Спутника V» против «омикрона»
- Gettyimages.ru
Об этом он сказал, выступая на Гайдаровском форуме.
«Российская вакцина лучше всего против «омикрона». Мы будем объявлять в связи с этим важные данные на следующей неделе», — цитирует его РИА Новости.
Дмитриев также добавил, что западные СМИ часто препятствуют распространению информации о российской вакцине.
Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в заявил, что работа по реконструированию вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса практически завершена.