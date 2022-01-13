В РФПИ анонсировали важные данные об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал публикацию на следующей неделе важных данных об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
В РФПИ анонсировали важные данные об эффективности «Спутника V» против «омикрона»
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Об этом он сказал, выступая на Гайдаровском форуме.

«Российская вакцина лучше всего против «омикрона». Мы будем объявлять в связи с этим важные данные на следующей неделе», — цитирует его РИА Новости.

Дмитриев также добавил, что западные СМИ часто препятствуют распространению информации о российской вакцине.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в заявил, что работа по реконструированию вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса практически завершена.

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