Гинцбург: работа по реконструированию «Спутника V» под «омикрон» почти завершена

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Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24» заявил, что работа по реконструированию вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса практически завершена.
Гинцбург: работа по реконструированию «Спутника V» под «омикрон» почти завершена
  • Legion-Media

«Cейчас ведётся работа по реконструированию (она практически закончена в лабораторных условиях) «Спутника V», который содержит последовательность «омикрон», — цитирует учёного РИА Новости.

Он выразил надежду, что дополнительная вакцинация «Спутником Лайт», как и в случае с дельта-вариантом, даст возможность защититься от «омикрона» с помощью той вакцины, которая уже есть.

Ранее Гинцбург сообщил, что до 30% циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходится на «омикрон».

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России в январе вполне вероятен из-за штамма «омикрон».

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