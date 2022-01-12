Гинцбург: работа по реконструированию «Спутника V» под «омикрон» почти завершена
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«Cейчас ведётся работа по реконструированию (она практически закончена в лабораторных условиях) «Спутника V», который содержит последовательность «омикрон», — цитирует учёного РИА Новости.
Он выразил надежду, что дополнительная вакцинация «Спутником Лайт», как и в случае с дельта-вариантом, даст возможность защититься от «омикрона» с помощью той вакцины, которая уже есть.
Ранее Гинцбург сообщил, что до 30% циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходится на «омикрон».
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России в январе вполне вероятен из-за штамма «омикрон».