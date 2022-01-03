Врач-инфекционист Вознесенский счёл возможным рост случаев COVID-19 в январе

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России в январе вполне вероятен из-за штамма «омикрон», заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Подъём заболеваемости вполне вероятен, если штамм «омикрон» будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его мнению, рост случаев коронавируса не обязательно будет сопровождаться таким же ростом госпитализаций.

Он отметил, что штамм «дельта» вызывал больше летальных случаев, нежели «омикрон».

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.