Гинцбург: до 30% циркулирующих в Москве штаммов COVID-19 приходится на «омикрон»

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24» заявил, что, по данным на 10 января, до 30% циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходится на «омикрон».

Он рассказал, что данные были получены специалистами центра совместно с Департаментом здравоохранения Москвы.

«Первичные данные... говорят, что... на первый день этой недели до 30% уже циркулировало штаммов в популяции «омикрон», — цитирует его РИА Новости.

Также Гинцбург заявил, что в настоящий момент нет нужды в модификации российской вакцины от коронавируса в связи со штаммом «омикрон».

По его словам, остаётся рекомендация о вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт» через шесть месяцев.