Гинцбург: до 30% циркулирующих в Москве штаммов COVID-19 приходится на «омикрон»
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Он рассказал, что данные были получены специалистами центра совместно с Департаментом здравоохранения Москвы.
«Первичные данные... говорят, что... на первый день этой недели до 30% уже циркулировало штаммов в популяции «омикрон», — цитирует его РИА Новости.
Также Гинцбург заявил, что в настоящий момент нет нужды в модификации российской вакцины от коронавируса в связи со штаммом «омикрон».
По его словам, остаётся рекомендация о вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт» через шесть месяцев.