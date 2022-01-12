Гинцбург: до 30% циркулирующих в Москве штаммов COVID-19 приходится на «омикрон»

Короткая ссылка
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24» заявил, что, по данным на 10 января, до 30% циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходится на «омикрон».
Гинцбург: до 30% циркулирующих в Москве штаммов COVID-19 приходится на «омикрон»
  • Gettyimages.ru

Он рассказал, что данные были получены специалистами центра совместно с Департаментом здравоохранения Москвы.

«Первичные данные... говорят, что... на первый день этой недели до 30% уже циркулировало штаммов в популяции «омикрон», — цитирует его РИА Новости.

Также Гинцбург заявил, что в настоящий момент нет нужды в модификации российской вакцины от коронавируса в связи со штаммом «омикрон».

По его словам, остаётся рекомендация о вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт» через шесть месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить