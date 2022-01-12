Гинцбург высказался по поводу модификации «Спутника V» из-за «омикрона»

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Директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург высказался по поводу необходимости модификации «Спутника V» из-за штамма коронавируса «омикрон».
Гинцбург высказался по поводу модификации «Спутника V» из-за «омикрона»
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с Интерфаксом, в настоящий момент нет нужды в модификации российской вакцины от коронавируса, чего нельзя сказать об иностранных мРНК-препаратах компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

«Нет, остаётся та же самая рекомендация — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», — сказал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) дали «положительное заключение» относительно клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V».  

Уточняется, что теперь процесс признания российского препарата находится «на стадии гармонизации производственных стандартов». 

11 января в центре им. Гамалеи назвали крайностью ревакцинацию от COVID-19 каждые три месяца.

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