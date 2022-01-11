В центре имени Гамалеи назвали крайностью ревакцинацию от COVID-19 каждые три месяца
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Он назвал ревакцинацию каждые три месяца и поддержание уровня антител и иммунной системы в таком состоянии «бесконечной истерикой» для организма.
«Вакцинация каждые три месяца, или буст через три месяца, мне кажется, это не самый оптимальный вариант», — сказал Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
По словам эксперта, наиболее эффективна вакцинация каждые полгода в соответствии с действующими рекомендациями.
Ранее в российском оперштабе сообщили о снижении показателей коллективного иммунитета к COVID-19 из-за непроведения вовремя ревакцинации в ряде регионов.