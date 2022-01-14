Голикова спрогнозировала вытеснение «дельты» штаммом «омикрон» в России
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- РИА Новости
Фрагмент выступления на брифинге опубликовала пресс-служба кабмина в Telegram.
«Мы предполагаем, что, учитывая контагиозность этого штамма... количество заболевших будет расти и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм «омикрон» вытеснит доминирующий пока на территории России штамм «дельта», — заявила Голикова.
Ранее Голикова заявила, что в стране за последние три дня значительно возросло число выявляемых случаев штамма «омикрон» коронавируса.