Голикова спрогнозировала вытеснение «дельты» штаммом «омикрон» в России

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Новый штамм коронавируса «омикрон», как предполагается, вытеснит доминирующий в России вариант инфекции «дельта». Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова спрогнозировала вытеснение «дельты» штаммом «омикрон» в России
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Фрагмент выступления на брифинге опубликовала пресс-служба кабмина в Telegram.

«Мы предполагаем, что, учитывая контагиозность этого штамма... количество заболевших будет расти и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм «омикрон» вытеснит доминирующий пока на территории России штамм «дельта», — заявила Голикова.

Ранее Голикова заявила, что в стране за последние три дня значительно возросло число выявляемых случаев штамма «омикрон» коронавируса.

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